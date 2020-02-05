شكرا لقرائتكم خالد جلال يوافق على تدريب نادي مصر خلفا لـ عبد الناصر محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويضم الجهاز الفنى المساعد لخالد جلال، كلاً من: أمير عزمى مجاهد ووائل كوندى لمعاونته فى الأمور التدريبية داخل نادى مصر، على أن يتولى تدريب حراسة المرمى، خالد متولى، ويعقد خالد جلال فى التوقيت الحالى، جلسة مع مسئولى نادى مصر، بعدما وافق على القيادة الفنية للفريق، وذلك لإنهاء كافة الإجراءت الخاصة بقيادته للفريق خلال المرحلة المقبلة.

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من المنتظر، أن يتولى خالد جلال تدريبات فريق نادى مصر بداية من اليوم، بعدما تقدم عبدالناصر محمد، باعتذارٍ رسميًا عن قيادة الفريق، وهو ما وافق عليه فى النهاية مسئولى نادى مصر، وتم إنهاء التعاقد بين الطرفين، وذلك بعد الهزيمة الأخيرة التى تلقاها الفريق من طلائع الجيش، بأربعة أهداف دون رد، فى إطار منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، مساء أمس الثلاثاء.

يحتل نادى مصر المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 9 مباريات، فيما سجل لاعبيه 11 هدفًا واستقبلت شباكه 26 هدفًا، ويأمل مجلس نادى مصر، تحسين النتائج وعودة الانتصارات تحت القيادة الفنية الجديدة لخالد جلال، ليبتعد الفريق الصاعد حديثًا إلى صفوف الدورى الممتاز، عن منطقة الخطر، وشبح الهبوط والعودة مُجددًا لدورى الدرجة الثانية.