نادي مصر يشكر مدربه المستقيل عبد الناصر محمد

جدة - عمرو شويل وجه نادى اف سى مصر رسالة شكر إلى الجهاز الفنى السابق بقيادة عبد الناصر محمد، بعد تقديم استقالته على المجهود الذى قام به الجهاز منذ توليه المهمة، متمنيا له التوفيق فى المهمة المقبلة.

وكان عبد الناصر محمد قد تقدم باستقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة امس امام طلائع الجيش برباعية نظيفة فى الجولة الـ 16 للدورى، وعقد عبد الناصر محمد جلسة مع مسئولى النادى اليوم طلب خلالها اعفاءه من المهمة نظرا لشعوره بأن هناك حالة من سوء التوفيق يمر بها الفريق رغم المستوى الجيد الذى يقدمه اللاعبون فى المباريات، ورفض مسئولو اف سى مصر فى البداية استقالة عبد الناصر محمد، الا أن تمسك الأخير بقراره ادى فى نهاية الجلسة إلى موافقة مسئولى النادى وانهاء التعاقد وديا بين الطرفين.

وتوصلت إدارة نادى مصر لاتفاق مع خالد جلال المدير الفنى الأسبق للزمالك، على العودة لقيادة نادى مصر مرة ثانية، بعدما سبق وقاد الفريق فى دورى القسم الثانى، قبل صعوده إلى الدورى الممتاز بداية من الموسم الجارى، وذلك بداية من اليوم الأربعاء، حيث سيتولى قيادة الفريق فى مباراته المقبلة أمام سموحة، والمقرر إقامتها فى الخامسة من مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويضم الجهاز الفنى المساعد لخالد جلال، كلاً من: أمير عزمى مجاهد ووائل كوندى لمعاونته فى الأمور التدريبية داخل نادى مصر، على أن يتولى تدريب حراسة المرمى، خالد متولى، ويعقد خالد جلال فى التوقيت الحالى، جلسة مع مسئولى نادى مصر، بعدما وافق على القيادة الفنية للفريق، وذلك لإنهاء كافة الإجراءت الخاصة بقيادته للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

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وكان فريق نادى مصر قد تعرض لخسارة امام طلائع الجيش بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.