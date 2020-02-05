شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطبق تقنية الـvar على 19 ملعبا.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو var فى 19 ملعبا، والمقرر استضافتهم للدورى المصرى الموسم الجارى 2019 – 2020.

أكد مسئولو الجبلاية أن تجربة الـvar والتى أقيمت باستاد السلام واستاد القاهرى يومى الأحد والإثنين الماضيين تمت بنجاح، وتم الإشادة بالاختبار من قبل مسئول الاتحاد الدولى لكرة القدم –فيفا-، والـifab، الذى أشرف على اختبارات الحكام المصريين، ويتبقى تجربة التقنية فى 17 ملعبا آخر.

ومن أبرز الملاعب المرشحة لتطبيق تقنية الفار عليها والتى تستضيف مباريات الدورى وأبرزها استادات القاهرة والسلام والكلية الحربية والدفاع الجوى وجهاز الرياضة العسكرى وبتروسبورت والإسماعيلية والاسكندرية والمكس وبرج العرب والسويس والسويس الجديد وأسوان والفيوم.

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وكان جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قد كشف أن مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، هو من سيحدد موعد تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى.

ووقعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، رسميًا عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل.

ويتضمن العقد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر على سبيل التأجير التمويلى وينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، وأرسلت الشركة الإسبانية الدفعة الثانية من الأجهزة والشاشات اللازمة لتطبيق التقنية.

والتقى الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، مع بيهافشن مورجان مندوب "فيفا" والمسئول عن تكنولوجيا الـvar، أثناء إجراءات اختبارات الملعب التى تمت باستاد القاهرة وإقامة مباراة من 3 أشواط كل شوط 20 دقيقة بين سيراميكا وبلدية المحلة وانتهت بالتعادل 2/2 بين الفريقين.