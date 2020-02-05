شكرا لقرائتكم بشير التابعى: أتمنى خسارة الزمالك بسداسية أمام الأهلى لاستعادة الأمجاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد بشير التابعي مدافع نادي الزمالك الأسبق، أن الجيل الحالي في القلعة البيضاء يمتلك القدرة على حصد الألقاب والمنافسة في جميع البطولات، التي يشارك فيها، خصوصاً أنهم أمام فرصة تاريخية لتحقيق ذلك بداية من مباراة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي.

وقال بشير التابعي في تصريحات فضائية: "لو خسارة الزمالك أمام الأهلي بسداسية جديدة ستكون وش الخير على الجيل الحالي، فأتمنى يخسروا بستة أهداف أو حتى سبعة لتكرار ما حققه جلينا داخل القلعة البيضاء".

وأضاف التابعي: "حينما تعرض جلينا لهزيمة ثقيلة بالستة الشهيرة أمام الأهلى، بعدها حصدنا العديد من الإنجازات التاريخية للنادي وفزنا بلقب الدوري 3 مواسم، بجانب الألقاب الأفريقية الأخرى".

وطالب التابعي لاعبي الزمالك الكبار بضرورة التكاتف والاجتماع الدائم لحث اللاعبين الصغار على الفوز أمام الترجي للحصول على بطولة السوبر الإفريقي، وذلك قبل مواجهة الأهلي في السوبر المصري.

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موعد مباراة الزمالك ضد الترجي فى السوبر الإفريقي



ومن المنتظر أن يواجه الزمالك فريق الترجي التونسي على السوبر الأفريقي يوم 14 فبراير الحالي.

وحول حظوظ الزمالك في المنافسة على لقب الدوري الموسم الحالي قال التابعي :" الأهلي ضمن الفوز باللقب بنسبة 60%، ولكن في حال الفوز عليه بمواجهتى الدورين الأول والثاني مع عدم فقدان نقاط جديدة قد يعود الفريق الأبيض إلى دائرة المنافسة".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري في نسخته الحالية برصيد 36 نقطة بعد أن حقق الفريق 12 فوزاً متتالياً، بينما يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة بعد أن خاض 13 مواجهة فاز في 7 وخسر في 2 وتعادل في 4.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك فى السوبر المصري



ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 20 فبراير الجاري على لقب السوبر المصري، وذلك على ستاد محمد بن زايد في الإمارات وسط حضور 37 ألف مشجع.