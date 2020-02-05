شكرا لقرائتكم محمد فضل يكشف كواليس إقامة السوبر فى الإمارات والمزايا المقدمة للقطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تفاصيل تنظيم مباراة السوبر المصري، والمتغيرات التى حدثت على التنظيم عما كان عليه فى السابق، فى نسختى السوبر التى استضافتها الإمارات، والاتفاقات التى تمت مع مجلس أبو ظبى الرياضى بشأن استضافة قمة السوبر يوم 20 فبراير الجارى.

قال فضل فى تصريحات لموقع "الخليج 365"، إنه تم الاتفاق على سفر 50 فردا من بعثتى الأهلى والزمالك بعدما كان يسافر عن كل فريق 40 فردا فقط، منهم 20 فردا على درجة رجال الأعمال و30 على الدرجة السياحية، فى الوقت الذى كان يتم حجز 7 أفراد على درجة رجال الأعمال و33 على الدرجة السياحية.

تابع فضل أن إقامة الفريقين فى الإمارات كانت شركة بريزنتيشن هى من تتحملها ولكن الآن يتحملها مجلس أبو ظبى الرياضى، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على توفير انتقالات سيارة ليموزين وأتوبيس وسيارة مهمات لكل فريق.

أردف أنه تم توجيه 25 دعوة لمسئولى اتحاد الكرة بخلاف بيع التذاكر بقيمة 3 ملايين درهم إماراتى من المقرر أن يدخلوا خزينة اتحاد الكرة على دفعات، موضحا أن صاحب لمركز الأول فى السوبر يحصل على 500 ألف درهم والمركز الثانى 300 ألف درهم، فى الوقت الذى كان يحصل فيه المركز الأول على 300 ألف درهم والثانى على 150 ألف درهم فى السابق.

استطرد: تم الاتفاق على توفير شاتين "ليد سكرين" لشركة بريزنتيشن حول الملعب لعرض الإعلانات الخاصة بالرعاة، وهو ما يساعد على زيادة عدد الرعاة والدخل المقرر للشركة الراعية، بالإضافة إلى إنتاج اللوح لصالح الرعاة كان يتكلف مبلغ 50 ألف دولار، وحاليا يتحملها مجلس أبو ظبى، مع الاحتفاظ بحق بريزنتيشن مع الرعاة وحقوق بث المباراة.

أضاف أنه تم الاتفاق على مباراة خماسية قبل لقاء السوبر بـ24 ساعة، حيث يتحمل مجلس أبو ظبى سفر 10 لاعبين من قدامى الأهلى ومثلهم من الزمالك، كما تتعهد الشركة الراعية بتنظيم احتفالية قبل المباراة، بخلاف أن إيجار الملعب وتأمين المباراة يتحمله بالكامل مجلس أبو ظبى.

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وقال فضل فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه سيتم إقامة ودية خماسية بين قدامى الأهلى والزمالك يوم 19 فبراير الجارى تسبق مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى.

تابع فضل: ودية القدامى ستكون مباراة خماسية قبل مباراة السوبر المصرى وستشهد تواجد نجوم كبار الأهلى والزمالك على رأسهم حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق وأحمد عبد الله عضو اتحاد الكرة الحالي، بالإضافة إلى وائل رياض شيتوس وعماد متعب وأحمد حسن الصقر.

أضاف عضو الجبلاية أنه سيشارك فى ودية قدامى الأهلى والزمالك، مؤكداً أن السوبر المصرى سيكون صورة مشرفة للكرة المصرية، ويتمنى أن تخرج المباراة بصورة تليق بمصر فى دولة الإمارات.

ورفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فكرة تعيين حكام عرب لمباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى، والمقرر إقامتها باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

جاء قرار استبعاد الحكام العرب من إدارة السوبر المصرى على الرغم من تواجد حكام النخبة الأوروبيين فى معسكر إعداد خلال الشهر الجارى استعدادا لكاس الأمم الأوروبية التى تنطلق فى يونيو المقبل وفضل اتحاد الكرة بالتنسيق مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام استقدام أى حكام من جنسيات مختلفة، بعيداً عن الحكام العرب بسبب وجود انتماءات لبعض الحكام العرب فى تشجيع الأهلى والزمالك وبدا الغندور فى البحث عن حكام مميزين من الحكام الأجانب سواء من آسيا أو أمريكا الجنوبية وهو ما سيتم الكشف عنه خلال الساعات المقبلة.

ويتحمل مجلس أبو ظبى الرياضى تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبى لمباراة السوبر، على أن يقوم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية باختيار الطاقم بنفسه.