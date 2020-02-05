شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي يذبحون عجلا بملعب التتش قبل مواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام لاعبو الأهلي على ذبح "عجل" قبل مران الفريق اليوم ،الأربعاء، وتم توزيعه على العمال في النادي قبل انطلاق مران الفريق عصراً على ملعب التتش استعداداً لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز.

ويحرص لاعبو الأهلي على "ذبح" عجلاً من فترة لأخرى وتوزيعه على العمال داخل النادي ويتطلع لاعبو الاهلي للفوز على بيراميدز غداً بعدما فاز الأخير على الاهلي في أخر ثلاث مواجهات جمعتهما الموسم الماضي بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكأس ، ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر اقامتها فى السابعة والنصف مساء غد الخميس حيث يختتم الأهلي تدريباته في الرابعة عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر

ويعقد رينيه فايلر محاضرة بالفيديو مساء اليوم في فندق إقامة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز ، وحرص الجهاز الفني على الاستعانة بملخص لمجموعة من مباريات بيراميدز لعرضها على اللاعبين تتضمن آخر مباريات الفريق في الكونفيدرالية والدوري، ويسعى فايلر لتحديد مواطن القوة والضعف بالفريق المنافس قبل مواجهة الغد في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء غد الخميس على ملعب الدفاع الجوي.

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يدخل الأهلي مباراة بيراميدز وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدوري يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه ، ويفقد الأهلي في مواجهة بيراميدز الغد خدمات العديد من نجومه بداعي الإصابة وعلى رأسهم سعد سمير، رمضان صبحي، محمد محمود وحمدي فتحي للإصابة.