أحمد أيمن يغيب عن الإسماعيلي أمام الزمالك

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جدة - عمرو شويل

ويستعد الدراويش لمواجهة الفارس الابيض المقرر لها السابعة والنصف مساء الاحد المقبل على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري.

وحصل لاعبو الاسماعيلى على راحة من التدريبات أمس الثلاثاء بعد الخسارة من أسوان بهدفين مقابل هدف فى مواجهات الجولة 16 للمسابقة على أن يستأنف الدراويش تدريباته عصر اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الاسماعيلية .

وتوقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

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وفى سياق آخر من المقرر غياب الثنائى باهر المحمدى قائد الفريق وعبد الرحمن مجدى عن مباراة نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال يوم الثانى والعشرون من فبراير الجارى بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثانى فى موقعة الاتحاد السكندرى، وسيواجة الدراويش الفائز من الرجاء البيضاوى المغربى ومولودية وهران الجزائرى فى الدور القادم حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الرجاء بهدفين لهدف فى الجزائر.

وتأهل الاسماعيلي للدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تخطي عقبة الاتحاد السكندري بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد في الاسكندرية والتعادل السلبي في لقاء الإياب علي ستاد الاسماعيلية .

يكثف مسئولو النادى الإسماعيلي اتصالاتهم مع الجهات الأمنية من أجل زيادة أعداد الجماهير التى ستحضر مواجهة قبل نهائي البطولة العربية إلى 10 آلاف متفرج ، حيث ينتظر أن يلعب الدراويش مع الفائز من موقعة الرجاء المغربى ومولودية الجزائرى يوم 16 فبراير بينما العودة 25 من نفس الشهر ، وتلقى الإسماعيلى خطابا رسميا من الاتحاد العربى يفيد بتحديد موعد مباراتى الفريق ، ضمن منافسات الدور قبل النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.