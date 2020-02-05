شكرا لقرائتكم طنطا يحشد 18 لاعباً لمواجهة المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا قائمة الفريق التى سوف تخوض مباراة المصرى البورسعيدى فى بطولة الدورى المصرى.

وتضم القائمة كلاً من: على فرج، محمود مسعود، سليمان عبدربه، ايهاب سمير، احمد سالم صافى، حسين فيصل، حسام غالى، محمد ماجد اونش، وليد عادل، احمد فهمى، اسلام فواد، محمد فتحى، احمد سعيد اوكا، محمد ناجى جدو، محمود منصور، تاديو لوانجا، محمد العشرى، محمد أسعد.

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من ناحية أخرى، يختتم فريق المصرى البوسعيدى استعداداته الليلة لمواجهة طنطا فى الجولة السادسة عشرة للدورى باستاد السويس فى لقاء صعب يبحث فيه أبناء بورسعيد عن العودة للثلاث نقاط فى ظل النتائج السلبية التى حققها الفريق مؤخرًا وتقهقر ترتيبه للمركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة، ومن المتوقع أن يخوض المصرى المباراة بنفس التشكيلة التى خاض بها مبارياته الأخيرة بالبدء بأحمد مسعود فى حراسة المرمى أمامه الرباعى كريم العراقى وسعيدو صنبورى وأحمد شوشة وحسن على وفى الوسط عمرو موسى وفريد شوقى ومفتاح طقطق وإسلام عطية وأحمد ياسر وفى الهجوم محمود وادى.

ويدخل المصرى لقاء طنطا فى المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة جمعها من 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر فى 5 مباريات ويمتلك ثلاث مباريات مؤجلة.

كان المصرى قد نجح فى الوصول لدور الثمانية من الكونفدرالية الأفريقية بعدما تعادل فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات أمام رينجرز النيجيرى بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما بنيجيريا والتى رفع بها الفريق البورسعيدى رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الثانى للمجموعة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 15 نقطة.