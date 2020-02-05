رئيس الاتحاد السعودي للدراجات: 100 قناة تلفزيونية تغطي الطواف

كشف صباح الكريديس، رئيس الاتحاد السعودي للدراجات، أن طواف السعودية 2020 يغطى من 100 قناة محلية وعالمية، مضيفا أن 82 ألف دراج ممارس في السعودية.

وأوضح الكريديس في مقابلة مع "في المرمى" بعض تفاصيل الطواف "في كل نقطة سترافقنا شخصيات مهمة من رؤساء الاتحادات العالمية، واختيرت الطرق في الطواف لإبراز أهم المواقع التاريخية والعمرانية الحديثة". وأكد الكريديس أن اليوم الأول من الطواف خلا من الإصابات والحوادث.

وبين رئيس الاتحاد بأن فحص المنشطات يقام مرتين، قبل الطواف وبعد نهايته، قبل أن يكشف عن عدد القنوات الناقلة للطواف قائلا: "الاهتمام بالرياضة عال جدا محليا وعالميا، والسباق تغطيه 100 قناة عالمية ومحلية، وهناك 82 ألف ممارس للرياضة في السعودية".