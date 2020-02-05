شكرا لقرائتكم دورتموند يلحق بلايبزيغ ويودع كأس ألمانيا أمام بريمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فجر فريق فيردر بريمن مفاجأة كبيرة وأطاح بضيفه بوروسيا دورتموند من دور الستة عشر لكأس ألمانيا لكرة القدم بالفوز عليه 3 2 يوم الثلاثاء.
كما تأهل فورتونا دوسلدورف لدور الثمانية عبر الفوز الساحق على مضيفه كايزر سلاوترن 5 - 2.
وعلى ملعب فيسير شتاديون، سجل دافي سيلك وبيتينكورت ليوناردو هدفين لبريمن في الدقيقتين 16 و30 ورد الوافد الجديد إيرلينغ هالاند بهدف لدورتموند في الدقيقة 68. وتمكن ميلوت راشيكا من تسجيل الهدف الثالث لبريمن في الدقيقة 70 لكن جيوفاني ريينا سجل الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 79.
وعلى ملعب ريتز والتر ستاديون، اكتسح دوسلدورف مضيفه كايزر سلاوترن بخمسة أهداف مقابل هدفين.
وتقدم نانا أوبوكو أمبوماه بهدف لدوسلدورف في الدقيقة التاسعة لكن بعد دقيقة واحدة فقط أدرك كريستيان كولفيتر التعادل لكايزر سلاوترن قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني له ولأصحاب الأرض في الدقيقة 39.
ولكن دوسلدورف انتفض في الشوط الثاني ورد بأربعة أهداف تكفل روين هيننينجز بهدفين منها في الدقيقتين 49 و78 وسجل ماتياس زيمارمان وكيفين ستوجر الهدفين الأخرين في الدقيقتين 65 و84.
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