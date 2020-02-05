في 12 ساعة.. تركي آل الشيخ يطلق تصريحات نارية.. صدمة للزمالك وهدية لـ الأهلي وتهديد

أطلق رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، تصريحات نارية خلال الساعات الماضية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

أول التصريحات كانت عن أمنيته أن يلاقي الأهلي فريق الزمالك في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، حيث اعتبر أنه الفريق الأبيض هو أسهل الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي.

وقال تركي آل الشيخ: "كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غدا بمواجهة نادي الزمالك لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي احترمه.. أنا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم.. دعواتكم لي فأنا محتاج لها".

بعد بساعات، أطلق ماك نادي بيراميدز السابق تصريحاً جديداً، حيث أعرب فيه عن استغرابه من مهاجمة جماهير نادي الزمالك له، مشيراً إلى أنه يتحدث من الجانب الفني فقط.

وقال آل الشيخ: "الدوري المصري في نسخته الحديثة اتلعب 60 مرة، فاز الأهلي 41 مرة منها، ولما نتكلم كورة وأرقام بتزعل بعض الناس، هو أنا شتمتك؟ ولا قلت حقائق؟؟".

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وتابع: "لما أتمنيت الزمالك في قرعة أفريقيا فهو الفريق الأسهل بلغة الأرقام، وبالنسبة لكأس السوبر فهي بطولة سهلة وفي متناول اليد، وأتوقع أن يواجه الأهلي صعوبة أكبر في اعتزال طارق التايب مع الهلال أكثر بكثير من كأس السوبر، هذه وجهة نظري الكروية مع كامل احترامي للجميع، أنا أعبر عن رأيي واللي باشوفه، تزعلوا ليه؟؟ خلوا عندكوا روح رياضية، ومتخافوش، آثار البنج ابتدت تروح".

عقب ذلك، أعلن مساعدو آل الشيخ عن مفاجأة كبرى لجماهير النادي الأهلي، خلال مقطع فيديو عبر صفحته.

وقالوا إنه سيتم توفير طائرة خاصة للجماهير بعد التواصل مع واحدة من كبرى الشركات العربية، لتجهيز سفر جماهير المارد الأحمر وراء الفريق في كل مبارياته الأفريقية، بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأطلق تركي آل الشيخ آخر تصريحاته، حيث توعد كل من يسيء له بالمساءلة القانونية.

وكتب عبر صفحته قائلاً: "بكل سهولة، الصفحات التي ستسيء ويكون نقاشها غير رياضي راح تتوقف وشطبها ولدي القدرة على ذلك، ومن زاد فهنالك قضاء عادل يجيبلي حقي، زهقنا بقى من الرجولة وراء لوحة المفاتيح".