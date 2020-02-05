شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع.. حرس الحدود يهاجم الزمالك بشرويدة ولوكاسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر طارق العشرى المدير الفنى لـ حرس الحدود على تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء الزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم فى الجولة السادسة عشر للدورى المقرر إقامته باستاد القاهرة.

ومن المتوقع أن يخوض حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : أحمد السعدنى

خط الدفاع : خالد سامى – محمد عبد الفتاح تاحا – مصطفى جمال - احمد فيلكس

خط الوسط : محمد عبد اللطيف جريندو – تونى - مصطفى الزنارى - إبراهيما

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خط الهجوم : أحمد شرويدة – أنتونى لوكاسا

ويغيب عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود عن مباراة فريقه اليوم أمام الزمالك فى الجولة السادسة عشر للدورى بسبب شرخ فى أصبع رجله الشمال، ما جعله يضع قدمه فى جبيرة حتى يلتئم الشرخ تماما.

ومن المقرر أن يقوم عمرو الحلوانى بفك الجبيرة بعد أسبوع على أن يخوض برنامجا تأهيليا للعودة للمشاركة فى المباريات من جديد، خاصة أنه كان هداف الفريق العسكرى برصيد 4 أهداف.

ويخوض الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الخامس فى الدورى برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 4 مباريات والهزيمة فى مباراتين، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، في المقابل فإن فريق حرس الحدود يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز فى 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات وأحرز لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

ويسعى طارق العشرى إلى اللعب بنفس خطته المعهودة بتأمين الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة والتى دائمًا ما تمثل خطورة على مرمى المنافسين ويتقنها تمامًا لاعبو الحدود.