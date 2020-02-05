شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مصر يوجه الشكر للجهاز الفنى السابق بقيادة عبد الناصر محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه نادى مصر رسالة شكر إلى الجهاز الفنى السابق للفريق بقيادة عبد الناصر محمد، على المجهود الذى قام به الجهاز منذ توليه المهمة، متمنيا له التوفيق فى المهمة المقبلة.

وكان عبد الناصر محمد قد تقدم باستقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة أمس أمام طلائع الجيش برباعية نظيفة فى الجولة الـ16 للدورى، وعقد عبد الناصر محمد جلسة مع مسئولى النادى اليوم طلب خلالها إعفاءه من المهمة نظرا لشعوره بأن هناك حالة من سوء التوفيق يمر بها الفريق رغم المستوى الجيد الذى يقدمه اللاعبون فى المباريات، ورفض مسئولو إف سى مصر فى البداية استقالة عبد الناصر محمد، إلا أن تمسكه بقراره أدى فى نهاية الجلسة إلى موافقة مسئولى النادى وإنهاء التعاقد وديا بين الطرفين.

وتوصلت إدارة نادى مصر لاتفاق مع خالد جلال المدير الفنى الأسبق للزمالك، على العودة لقيادة نادى مصر مرة ثانية، بعدما سبق وقاد الفريق فى دورى القسم الثانى، قبل صعوده إلى الدورى الممتاز بداية من الموسم الجارى، وذلك بداية من اليوم الأربعاء، حيث سيتولى قيادة الفريق فى مباراته المقبلة أمام سموحة، والمقرر إقامتها فى الخامسة من مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

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ويضم الجهاز الفنى المساعد لخالد جلال، كلاً من: أمير عزمى مجاهد ووائل كوندى لمعاونته فى الأمور التدريبية داخل نادى مصر، على أن يتولى تدريب حراسة المرمى، خالد متولى، ويعقد خالد جلال فى التوقيت الحالى، جلسة مع مسئولى نادى مصر، بعدما وافق على القيادة الفنية للفريق، وذلك لإنهاء كافة الإجراءت الخاصة بقيادته للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

الجهاز الفني السابق لفريق اف سي مصر