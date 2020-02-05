شكرا لقرائتكم خبر عن بشير التابعى: نفسى الزمالك يخسر من الأهلى 7 - صفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى بشير التابعى مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق خسارة الزمالك امام الأهلى بستة أهداف أو سبعة أهداف فى مباراة القمة المقبلة فى الدورى، وقال التابعى فى تصريحات تليفزيونية إن الجيل الحالى فى القلعة البيضاء يمتلك القدرة على حصد الألقاب والمنافسة فى جميع البطولات التى يشارك فيها، خصوصاً أنهم أمام فرصة تاريخية لتحقيق ذلك بداية من مباراة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.

وأضاف نجم الزمالك والمنتخب الوطنى السابق: "لو خسر الزمالك أمام الأهلى بسداسية جديدة ستكون وش الخير على الجيل الحالى، لذا أتمنى يخسر بستة أهداف أو حتى سبعة لتكرار ما حققه جلينا داخل القلعة البيضاء"، مؤكدا "حينما تعرض الجيل الذى كنت ألعب فيه لهزيمة ثقيلة بالستة الشهيرة أمام الأهلى، بعدها حصدنا العديد من الإنجازات التاريخية للنادى وفزنا بلقب الدورى 3 مواسم،بجانب الألقاب الأفريقية الأخرى".

وطالب التابعى لاعبى الزمالك الكبار بضرورة التكاتف والاجتماع الدائم لحث اللاعبين الصغار على الفوز أمام الترجي للحصول على بطولة السوبر الأفريقي، وذلك قبل مواجهة الأهلي في السوبر المصري.

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وحول حظوظ الزمالك في المنافسة على لقب الدوري الموسم الحالي قال التابعي "الأهلي ضمن الفوز باللقب بنسبة 60%، لكن حال الفوز عليه بمواجهتى الدورين الأول والثاني مع عدم فقدان نقاط جديدة قد يعود الفريق الأبيض إلى دائرة المنافسة".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري في نسخته الحالية برصيد 36 نقطة بعد أن حقق الفريق 12 فوزاً متتالياً، بينما يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة بعد أن خاض 13 مواجهة فاز في 7 وخسر في 2 وتعادل في 4.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 20 فبراير الجاري على لقب السوبر المصرى، وذلك على استاد محمد بن زايد في الإمارات وسط حضور 37 ألف مشجع.