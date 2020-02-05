شريف العريان يوقع على حائط المشاهير فى اللجنة الأوليمبية الدولية

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كان ذلك بحضور المشاهير الأوليمبيين للعبة الخماسى الحديث على مستوى العالم، توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، وكلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث، وجويل بوزو رئيس اتحاد الأوليمبيين العالمى.
يذكر أن العريان له تاريخ رياضى مشرف، حيث حصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى، وحصل على منحة اللجنة الأوليمبية الدولية لدراسة الماجستير فى الإدارة الرياضية عام 2015، حصل على جائزة أفضل لاعب على مستوى الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1991 ، حصل على العديد مـن الميداليات فى بطولة الجامعات المصرية في ألعاب السباحة والسلاح وألعاب القوى، كان ضمن منتخب مصر فى لعبة الخماسى الحديث خلال الفترة من 1982 إلـي 1992 ، شارك فى العديد من البطولات الدولية وبطولات العالم للناشئين والكبار آخرها الدورة الأوليمبية برشلونه 1992 كما كان لاعباً فى منتخب مصر للسلاح والرماية فى نفس الفترة ، كان مسئول اللجنة الفنية والتخطيط باللجنة الأوليمبية المصرية على إعداد اللاعبين لأوليمبياد ريودى جانيرو 2016 ، تم إختياره رئيساً لبعثة مصر للدورة الأوليمبية للشباب نانجينج 2014 بالصين والتى حصلت مصر خلالها على أعلى عدد من الميداليات الأوليمبية فى تاريخها "11 ميـداليـة أوليمبيـة" ، وتم تكريمه من رئيس الجمهورية فى 2014 لهذا الإنجاز ، تم تكريمه عـامى 2015 و 2016 من الفريـق صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بمناسبة فوز المنتخب المصرى للخماسى الحديث بالميدالية الفضية فى بطولة العالم العسكرية كوريا 2015 وحصول المنتخب المصرى للخماسى الحديث بالميدالية الذهبية فى بطولة العالم العسكرية فى ألمانيا 2016 .
شريف العريان فى الاولمبية الدولية
العريان يوقع على الحائط
رئيس الاتحاد الخماسى
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