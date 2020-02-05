شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان يوقع على حائط المشاهير فى اللجنة الأوليمبية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث وأمين عام ‏اللجنة الأوليمبية المصرية على الحائط الزجاجى المعد خصيصا لتوقيع المشاهير ‏الأوليمبيين من الألعاب المختلفة على مستوى العالم، الذى أنشأته اللجنة الأوليمبية ‏الدولية، وذلك بمقرها بمدينة لوزان السويسرية بمناسبة مرور 125 عاما على تأسيسها.‏

كان ذلك بحضور المشاهير الأوليمبيين للعبة الخماسى الحديث على مستوى العالم، ‏توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، وكلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى ‏للخماسى الحديث، وجويل بوزو رئيس اتحاد الأوليمبيين العالمى.‏

Advertisements

يذكر أن العريان له تاريخ رياضى مشرف، حيث حصل على وسام الرياضة من ‏الطبقة الأولى، وحصل على منحة اللجنة الأوليمبية الدولية لدراسة الماجستير فى ‏الإدارة الرياضية عام 2015، حصل على جائزة أفضل لاعب على مستوى الجامعة ‏الأمريكية بالقاهرة عام 1991 ، حصل على العديد مـن الميداليات فى بطولة ‏الجامعات المصرية في ألعاب السباحة والسلاح وألعاب القوى، كان ضمن منتخب ‏مصر فى لعبة الخماسى الحديث خلال الفترة من 1982 إلـي 1992 ، شارك فى ‏العديد من البطولات الدولية وبطولات العالم للناشئين والكبار آخرها الدورة الأوليمبية ‏برشلونه 1992 كما كان لاعباً فى منتخب مصر للسلاح والرماية فى نفس الفترة ، ‏كان مسئول اللجنة الفنية والتخطيط باللجنة الأوليمبية المصرية على إعداد اللاعبين ‏لأوليمبياد ريودى جانيرو 2016 ، تم إختياره رئيساً لبعثة مصر للدورة الأوليمبية ‏للشباب نانجينج 2014 بالصين والتى حصلت مصر خلالها على أعلى عدد من ‏الميداليات الأوليمبية فى تاريخها "11 ميـداليـة أوليمبيـة" ، وتم تكريمه من رئيس ‏الجمهورية فى 2014 لهذا الإنجاز ، تم تكريمه عـامى 2015 و 2016 من الفريـق ‏صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بمناسبة فوز المنتخب ‏المصرى للخماسى الحديث بالميدالية الفضية فى بطولة العالم العسكرية كوريا 2015 ‏وحصول المنتخب المصرى للخماسى الحديث بالميدالية الذهبية فى بطولة العالم ‏العسكرية فى ألمانيا 2016 .‏