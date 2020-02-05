شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يستكشف الزمالك بـ6 مباريات قبل موقعة 9 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الإسماعيلى من الجهاز الإدارى لفريقه تسجيلات 6 مباريات للزمالك بالدورى، قبل مباراتهما المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، وحصل اللاعبون على راحة من التدريبات أمس الثلاثاء بعد الخسارة من أسوان بهدفين مقابل هدف فى مواجهات الجولة 16 للمسابقة ويستأنف الدراويش تدريباته عصر اليوم.

أصدر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة قرارا بتوقيع غرامات مالية على اللاعبين، بعد الأداء الباهت فى مباراة أسوان، والذى أدى للهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بمسابقة الدورى المحلى.

Advertisements

تأتى تلك الغرامة إرساءً لمبدأ الثواب والعقاب الذى ينتهجه مجلس الإدارة بين اللاعبين وبهدف استعادة الروح القتالية وإعادة تنظيم الأمور والانضباط داخل الفريق وتجنب فقدان مزيد من النقاط خلال مشواره بالمسابقة المحلية.

وشدد رئيس النادى الإسماعيلى على أنه يجب على اللاعبين بذل أقصى جهد ممكن من أجل إعلاء شأن النادى الإسماعيلى، مضيفا أنه لا مكان لأى لاعب متخاذل خلال المرحلة المقبلة.

وتوقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.