شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يذبحون عجلاً لفك "نحس" بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو الأهلى على ذبح "عجل" قبل مران الفريق اليوم الأربعاء، وتم توزيعه على العمال فى النادى قبل انطلاق مران الفريق عصراً على ملعب التتش، استعداداً لمواجهة بيراميدز فى الدورى الممتاز، ويحرص اللاعبون على "ذبح" عجل من فترة لأخرى وتوزيعه على العمال داخل النادى ويتطلع لاعبو الأهلى للفوز على بيراميدز غداً بعدما فاز الأخير على الأهلى فى آخر ثلاث مواجهات جمعتهما الموسم الماضى بواقع مرتين فى الدورى ومرة فى الكأس، ويدخل الأهلى معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء غد الخميس، حيث يختتم الأهلى تدريباته فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر.

ويعقد رينيه فايلر محاضرة بالفيديو مساء اليوم فى فندق إقامة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز، وحرص الجهاز الفنى على الاستعانة بملخص لمجموعة من مباريات بيراميدز لعرضها على اللاعبين تتضمن آخر مباريات الفريق فى الكونفيدرالية والدورى، ويسعى فايلر لتحديد مواطن القوة والضعف بالفريق المنافس قبل مواجهة الغد فى الجولة السادسة عشرة من الدورى الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء غد الخميس على ملعب الدفاع الجوى.

ويدخل الأهلى مباراة بيراميدز وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدورى العام برصيد 36 نقطة، بعد أن حقق الفريق 12 انتصارًا متتاليًا دون أن يفقد ولو نقطة واحدة حتى الآن، وهو ما جعل المارد الأحمر حامل لقب الدورى يُحقق العلامة الكاملة ويصبح أقوى فريق هجومياً ودفاعياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه، ويفقد الأهلي في مواجهة بيراميدز الغد خدمات العديد من نجومه بداعي الإصابة وعلى رأسهم سعد سمير، رمضان صبحي، محمد محمود وحمدي فتحي للإصابة.