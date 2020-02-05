شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبيرة" تبعد عمرو الحلوانى عن مواجهة الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود عن مباراة فريقه اليوم أمام الزمالك فى الجولة السادسة عشر للدورى، بسبب وجود شرخ فى أصبع رجله الشمال، ما جعله يضع قدمه فى جبيرة حتى يلتئم الشرخ تماما.

ومن المقرر أن يقوم عمرو الحلوانى بفك الجبيرة بعد أسبوع على أن يخوض برنامجا تأهيليا للعودة للمشاركة فى المباريات من جديد، خاصة أنه كان هداف الفريق العسكرى برصيد 4 أهداف.

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ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمنافسة المحلية اليوم عندما يستضيف فريق حرس الحدود فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ16 للدورى، ويخوض الزمالك مباراة اليوم منتشيًا عقب انتهاء مباريات دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا وتأهل الفريق إلى دور الـ8، بعد تعادله فى الجولة الأخيرة أمام أول أغسطس الأنجولى فى لواندا سلبيًا.

الزمالك يخوض مباراة اليوم محتلا المركز الخامس في الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مباراتين، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، في المقابل فإن فريق حرس الحدود يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات وأحرز لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

ويسعى طارق العشرى إلى اللعب بنفس خطته المعهودة بتأمين الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة والتى دائمًا ما تمثل خطورة على مرمى المنافسين ويتقنها تمامًا لاعبو الحدود، ومن المتوقع أن يبدأ حرس الحدود مباراته اليوم بتشكيل مكون من أحمد السعدنى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمد احمد ومحمد عبد الفتاح وعبد الله جمعة ومصطفى على وفى الوسط مصطفى جمال وأنطونى لوكاسا وإبراهيما كونيه ومحمد عبد اللطيف جريندو وجاتوش بانوم وفى الهجوم نانا أنتوى.