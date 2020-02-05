شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد يتقدم باستقالته من إف سى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم عبد الناصر محمد المدير الفنى لفريق إف سى مصر باستقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة أمس أمام طلائع الجيش برباعية نظيفة فى الجولة الـ 16 للدورى، وعقد عبد الناصر محمد جلسة مع مسئولى النادى اليوم طلب خلالها إعفاءه من المهمة نظرا لشعوره بأن هناك حالة من سوء التوفيق يمر بها الفريق رغم المستوى الجيد الذى يقدمه اللاعبون في المباريات.

ورفض مسئولو اف سى مصر استقالة عبد الناصر محمد، إلا أن تمسك الأخير بقراره أدى فى نهاية الجلسة إلى موافقة مسئولي النادي وإنهاء التعاقد وديا بين الطرفين.

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ويقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

وكان فريق نادى مصر قد تعرض لخسارة امام طلائع الجيش بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز ناصر منسى هدف تقدم الطلائع مع نهاية الشوط الآول، قبل أن يسجل عمرو جمال الهدف الثانى، بعدما أهدر ركلة جزاء حصل عليها فى الدقيقة 39 بعدما تصدى لها وليد توفيق حارس نادى مصر، ثم أحرز كريم طارق الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 81، وأضاف كيفين موهيرى الهدف الرابع فى الدقيقة 87.