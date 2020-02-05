"في انتظار إشارة الخطيب".. آل الشيخ يدعم الأهلي قبل قرعة الأبطال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
كشف حمادة إسماعيل المنتج الفني ومدير مكتب تركي آل الشيخ في مصر، أن الأخير عبّر عن استعداده لمساعدة الأهلي قبل بداية دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف إسماعيل عبر فيديو نشر على صفحة "تركي آل الشيخ" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"تركي آل الشيخ طالب بضرورة توفير طائرة خاصة لإرسال أكبر عدد من جماهير الأهلي لمباراة الفريق القادمة في البطولة الأفريقية".
وتابع :"الأمر الثاني الذي طلبه آل الشيخ وهو العرض على محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي توفير طائرة خاصة لفريق الكرة إلا أننا في انتظار موافقة الخطيب".
ومن المقرر أن تجرى قرعة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الأربعاء في القاهرة حيث يتواجد الأهلي في التصنيف الثاني من القرعة.
الأهلي سيكون طريقه مواجهة أحد فرق التنصيف الأول والتي تضم الثلاثي صنداونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي بجانب مازيمبي الكونغولي.
جدير بالذكر أن إدارة الأهلي قدمت مؤخرًا الشكر لتركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء بعد المكافآت التي صرفها لفريق الكرة عقب التأهل لدور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
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