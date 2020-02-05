اتحاد الكرة يكشف.. 5 مليون يورو لـ"VAR".. وموافقة على ملعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد عبدالله عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" وافق على استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في ملعبي القاهرة والسلام.

وأشار عبدالله في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أن تكلفة استخدام التقنية تصل إلى 4 ملايين و250 ألف يورو، مع دفع مبلغ يتراوح بين 600 ألف إلى 700 ألف يورو بعد انتهاء العقد الحالي.

وقال عضو لجنة اتحاد الكرة: "تلقينا موافقة فنية على النظام الذي نعمل به بالفعل، وخلال الأسبوع القادم سيتواجد مسؤولون من "إيفاب" في مصر لمتابعة مباريات سيتم خلالها تطبيق التقنية".

وأكمل: "نسير وفقًا للخطة التي تمت الموافقة عليها بالفعل، وإذا استمرت الأمور بهذه الطريقة وفقًا لجدولنا فإن التقنية ستظهر خلال مباريات الدوري وكأس مصر هذا الموسم".

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وأضاف: "تمويل تقنية الفيديو سيكون عن طريق اتحاد الكرة، وسيكلفنا 4 ملايين و250 ألف يورو لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، مع أحقية الشراء".

وأوضح: "سندفع في كل عام المبلغ المطلوب خلاله، وبعد نهاية هذه المدة سنحصل على أحدث معدات موجودة وقتها مع دفع مبلغ 600 ألف، أو 700 ألف يورو تقريبًا".

وأردف: "حصلنا على موافقة فنية لتطبيق تقنية الفيديو في ستاد القاهرة والسلام، ونعمل حاليًا للحصول على موافقات في كل ملاعب الدوري".

واختتم: "لدينا أربع سيارات؛ لتطبيق التقنية، ومعدلنا في مباريات الدوري هو ثلاث مباريات في اليوم، وبالتالي فإن كل سيارة سيكون لها خط سير تتحرك وفقًا له".