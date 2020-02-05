محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:
أكد الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي جاهزية الثنائي جونيور أجايي وأحمد فتحي للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم خوض مباراة بيراميدز بالدوري.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء غد الخميس ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وأكد خالد محمود طبيب الفريق الأول أن أحمد فتحي بات جاهزًا للمشاركة في مران اليوم بشكل طبيعي بعد تعافيه من آلام الكاحل التي ابعدته عن مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.
كما أكد الجهاز الطبي أن النيجيري جونيور أجايي تعافى بشكل نهائى من أعراض نزلة البرد التي تعرض لها مؤخرا عقب العودة من السودان وأبعدته عن مران الفريق أول أمس الاثنين.
من جانبه قرر السويسري رينيه فايلر الدخول في معسكر مغلق مساء اليوم عقب ختام التدريبات استعدادًا للقاء بيراميدز.
جدير بالذكر أن الأهلي يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة جمعها من الفوز في 12 جولة ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة أمام كل من الزمالك، المصري وإنبي، بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع بالجدول برصيد 26 نقطة جمعها من خوض 15 جولة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلن موقف أجايي وفتحي من مواجهة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.