يد الأهلي يستعد لمواجهة الأوليمبي في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مرانا قويا اليوم الأربعاء، استعدادا للمباراة المقبلة أمام فريق الأوليمبي ضمن منافسات بطولةالدوري.
ويعقد السويدي أولا ليندجرين المدير الفني للفريق محاضرة مهمة للاعبين لشرح العديد من الجوانب الخططيةوالفنية المتعلقة بالإستعداد للمباراة.
وكانت تدريبات الأهلي الأخيرة قد شهدت انضمام اللاعبين الدوليين بعد مشاركتهم مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت بتونس والتتويج بلقب البطولة.
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