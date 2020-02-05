فريق الطائرة بالأهلي ينهي استعداداته لمواجهة طنطا بالدوري

ينهي الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، استعداده لخوض مباراته المقبلة أمام فريق طنطا في بطولة الدوري. الدوري. يخوض الفريق تدريبات بدنية وخططية مكثفة من أجل تجهيز اللاعبين بالصورة المناسبة لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز في المباراة. عرض قوي وتحقيق الفوز في المباراة. وكان الأهلي قد حقق فوزا مهما على حساب فريق طلائع الجيش بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في الجولة الماضية من البطولة.

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