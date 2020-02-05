تعرف على غيابات التعاون أمام الاتحاد في الدورى السعودي

يحل فريق اتحاد جدة ضيفًا ثقيلًا على نظيره التعاون، اليوم الأربعاء، على ملعب الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".
يدخل فريق التعاون الجولة السابعة عشرة محتلًا المركز الرابع برصيد ٢٧ نقطة بترتيب الدوري
يغيب عن التعاون كل من:
- تاوامبا.
- اميسي.
- حسن كادش.
- ربيع سفيانى.
- محمد ابو سبعان.
- ريان الموسى.
- حمدان الرويلي.
- ابراهيم الزبيدي .
تقابل الفريقان اتحاد جدة والتعاون من قبل في 17 مباراة بدوري المحترفين السعودي.
فاز الاتحاد في 9 مباريات والتعاون انتصر في 6 مباريات وحسم التعادل مباراتين فقط، سجل الاتحاد خلال مواجهاته ضد التعاون 38 هدفاً بينما سجل التعاون 34 هدفاً.
آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت بنتيجة 3-1 لصالح اتحاد جدة وذلك ضمن منافسات الدور الأول من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان .
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