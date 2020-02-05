شريف العريان يوقع على حائط المشاهير بالأوليمبية الدولية

وقع المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصرى للخماسى الحديث وأمين عام ‏اللجنة الأوليمبية المصرية على الحائط الزجاجى والمعد خصيصا لتوقيع المشاهير ‏الأوليمبيين من الألعاب المختلفة على مستوى العالم ، والذى أنشأته اللجنة الأوليمبية ‏الدولية وذلك بمقرها بمدينة لوزان السويسرية بمناسبة مرور 125 عاما على تأسيسها ‏‏.‏

كان ذلك بحضور المشاهير الأوليمبيين للعبة الخماسى الحديث على مستوى العالم ، ‏توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية ، وكلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ‏للخماسى الحديث ، وجويل بوزو رئيس إتحاد الأوليمبيين العالمى .‏

يذكر أن العريان له تاريخ رياضى مشرف حيث حصل على وسام

الرياضة من ‏الطبقة الأولى ، حاصل على منحة اللجنة الأوليمبية الدولية لدراسة الماجستير فى ‏الإدارة الرياضية عام 2015 ، حصل على جائزة أفضل لاعب على مستوى الجامعة ‏الأمريكية بالقاهرة عام 1991 ، حصل على العديد مـن الميداليات فى بطولة ‏الجامعات المصرية في ألعاب السباحة والسلاح وألعاب القوى .

وكان العريان ضمن منتخب ‏مصر فى لعبة الخماسى الحديث خلال الفترة من 1982 إلـي 1992 ، شارك فى ‏العديد من البطولات الدولية وبطولات العالم للناشئين والكبار آخرها

الدورة الأوليمبية ‏برشلونه 1992 كما كان لاعباً فى منتخب مصر للسلاح والرماية فى نفس الفترة ، ‏كان مسئول اللجنة الفنية والتخطيط باللجنة الأوليمبية المصرية على إعداد اللاعبين ‏لأوليمبياد ريودى جانيرو 2016 .

وتم إختياره رئيساً لبعثة مصر للدورة الأوليمبية ‏للشباب نانجينج 2014 بالصين والتى حصلت مصر خلالها على أعلى عدد من ‏الميداليات الأوليمبية فى تاريخها "11 ميـداليـة أوليمبيـة" ، وتم تكريمه من رئيس ‏الجمهورية فى 2014 لهذا الإنجاز ، تم تكريمه عـامى 2015 و 2016 من الفريـق ‏صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بمناسبة فوز المنتخب ‏المصرى للخماسى الحديث بالميدالية الفضية فى بطولة العالم العسكرية كوريا 2015 ‏وحصول المنتخب المصرى للخماسى الحديث بالميدالية الذهبية فى بطولة العالم ‏العسكرية فى ألمانيا 2016 .‏