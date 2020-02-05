شريف العريان يوقع على حائط المشاهير بالأوليمبية الدولية

وقع المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصرى للخماسى الحديث وأمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية على الحائط الزجاجى والمعد خصيصا لتوقيع المشاهير الأوليمبيين من الألعاب المختلفة على مستوى العالم ، والذى أنشأته اللجنة الأوليمبية الدولية وذلك بمقرها بمدينة لوزان السويسرية بمناسبة مرور 125 عاما على تأسيسها .
كان ذلك بحضور المشاهير الأوليمبيين للعبة الخماسى الحديث على مستوى العالم ، توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية ، وكلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى للخماسى الحديث ، وجويل بوزو رئيس إتحاد الأوليمبيين العالمى .
يذكر أن العريان له تاريخ رياضى مشرف حيث حصل على وسامالرياضة من الطبقة الأولى ، حاصل على منحة اللجنة الأوليمبية الدولية لدراسة الماجستير فى الإدارة الرياضية عام 2015 ، حصل على جائزة أفضل لاعب على مستوى الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1991 ، حصل على العديد مـن الميداليات فى بطولة الجامعات المصرية في ألعاب السباحة والسلاح وألعاب القوى .
وكان العريان ضمن منتخب مصر فى لعبة الخماسى الحديث خلال الفترة من 1982 إلـي 1992 ، شارك فى العديد من البطولات الدولية وبطولات العالم للناشئين والكبار آخرهاالدورة الأوليمبية برشلونه 1992 كما كان لاعباً فى منتخب مصر للسلاح والرماية فى نفس الفترة ، كان مسئول اللجنة الفنية والتخطيط باللجنة الأوليمبية المصرية على إعداد اللاعبين لأوليمبياد ريودى جانيرو 2016 .
وتم إختياره رئيساً لبعثة مصر للدورة الأوليمبية للشباب نانجينج 2014 بالصين والتى حصلت مصر خلالها على أعلى عدد من الميداليات الأوليمبية فى تاريخها "11 ميـداليـة أوليمبيـة" ، وتم تكريمه من رئيس الجمهورية فى 2014 لهذا الإنجاز ، تم تكريمه عـامى 2015 و 2016 من الفريـق صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بمناسبة فوز المنتخب المصرى للخماسى الحديث بالميدالية الفضية فى بطولة العالم العسكرية كوريا 2015 وحصول المنتخب المصرى للخماسى الحديث بالميدالية الذهبية فى بطولة العالم العسكرية فى ألمانيا 2016 .
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