جنى شيحة تتوج بطولة الاسكواش بالهند

توجت جنى شيحة لاعبة نادي وادي دجلة بلقب بطولة HCL SRFI Indian Tour للاسكواش، والتي تم تنظيمها من قبل الاتحاد الدولى للاسكواش PSA ، وأجريت فعالياتها بدءً من 30 يناير الماضي، في دولة الهند.

وحازت جنى شيحة على لقب البطولة

بعد تغلبها على منافستها سلمى الطيب بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية، ويرجع الفوز في تلك البطولة إلى نخبة من أفضل المدربين ومعسكرات الإعداد في أندية وادى دجلة، التي تمت قبل البطولة لتزويد اللاعبين بأفضل الخطط والتدريبات وتهيئتهم للمنافسة في بطولة HCL SRFI Indian Tour للاسكواش، التي شارك فيها كبار اللاعبين الدوليين من تسع دول بما فيها هونج كونج وكوريا الجنوبية وماليزيا ومصر واليابان وكندا، بمجموع جوائز بلغ الـ 12 ألف دولار أمريكي.