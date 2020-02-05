طفلة سوهاج تفوز بالمركز الثالث فى بطولة الجمهورية للكاراتية ( كاتا )

حصلت رودينا أشرف صلاح " 5 سنوات " لاعبة نادي أخميم شرق محافظة سوهاج المركز الثالث فى بطولة الجمهورية بلعبة الكاراتية التي أقيمت بمحافظة اسيوط تحت خمس سنوات كاتا. صرح بذلك الكابتن محمود أبوخبر رئيس منطقة سوهاج للكاراتية الذي يرافق بعثة فريق نادي أخميم حاليا يرافقه الكابتن عزت الشريف نائب رئيس المنطقة للكاراتية والذى اشاد بمستوى اللاعبة فى هذه البطولة . البطولة . واشار الكابتن محمد عبدالله مهدلى مدرب اللاعبة بالمجهود الذهنى والبدنى المبذول فى الفترة الماضية مع اللاعبة حتى تظهر بهذا المستوى الفنى الرائع فى هذه البطولة ومن خلاله تمكنت من الفوز بالمركز الثالث والحصول على الميدالية البرونزية .

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