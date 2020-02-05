جامعة القاهرة تفوز على حلوان في نصف نهائي الطائرة بأسبوع الفتيات

بدأت اليوم الأربعاء تصفيات الدور قبل النهائي في دورة الكرة الطائرة للفتيات حيث أقيمت مباراة بين جامعتي القاهرة وحلوان، وفازت جامعة القاهرة بشوطين مقابل شوط لجامعة حلوان.

جاء ذلك استكمالا لمباريات كرة الطائرة خلال أسبوع فتيات الجامعات الذي تنظمه جامعة الفيوم في الفترة من ٣١/١ وحتى ٦/٢/٢٠٢٠ .

كما أقيمت مباراة بين جامعتي المنصورة والتعليم العالي ، وأسفرت عن فوز فريق التعليم العالي ب ٥٠ نقطة مقابل ٣٢ نقطة لجامعة المنصور وذلك بحضور الدكتور حمدى نور الدين عميد كلية التربية الرياضية، ولجنة التحكيم.