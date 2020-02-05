يلتقى في السابعه مساء اليوم الزمالك وحرس الحدود في الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي.
وفي هذا التقرير نرصد تاريخ مواجهات الزمالك مع حرس الحدود، حيث تقابل الفريقين على مدار تاريخهما في 29 مباراة فاز الزمالك في 18 وخسرفي 7 وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بين الفريقين.
سجل لاعبو الأبيض 42 هدفا في شباك الحدود فيما استقبلت شباكه 27 هدفا فقط.
هداف مواجهات الفريقين مصطفى فتحي لاعب الزمالك برصيد 4 أهداف ويليه أحمدحسن مكي لاعب حرس الحدود السابق برصيد 3 أهداف. آخر فوز حققه الحرس على الزمالك كان عام2014 بالجولة الخامسة من الدوري إذ خسر الزمالك وقتها بهدفين دون رد، وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما حيث سجل للحرس بهاء مجدي لاعب الزمالك بالخطأ في مرماه فيما تعادل للزمالك المغربي خالد بوطيب.
كانت هذه تفاصيل خبر التاريخ يمنح الزمالك الأفضلية أمام حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.