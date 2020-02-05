التاريخ يمنح الزمالك الأفضلية أمام حرس الحدود

يلتقى في السابعه مساء اليوم الزمالك وحرس الحدود في الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي.

وفي هذا التقرير نرصد تاريخ مواجهات الزمالك مع حرس الحدود، حيث تقابل الفريقين على مدار تاريخهما في 29 مباراة فاز الزمالك في 18 وخسر

في 7 وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بين الفريقين.

سجل لاعبو الأبيض 42 هدفا في شباك الحدود فيما استقبلت شباكه 27 هدفا فقط.

هداف مواجهات الفريقين مصطفى فتحي لاعب الزمالك برصيد 4 أهداف ويليه أحمد

حسن مكي لاعب حرس الحدود السابق برصيد 3 أهداف. آخر فوز حققه الحرس على الزمالك كان عام2014 بالجولة الخامسة من الدوري إذ خسر الزمالك وقتها بهدفين دون رد، وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما حيث سجل للحرس بهاء مجدي لاعب الزمالك بالخطأ في مرماه فيما تعادل للزمالك المغربي خالد بوطيب.