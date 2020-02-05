الشباب والرياضة تختتم فعاليات برنامج "أنا متطوع" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات برنامج انا متطوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ال51.
وشهد اليوم الختامى للمعرض تجمع المتطوعين لإلتقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض ، كذلك الغناء والاحتفالبما تم إنجازه من عمل.
ويعد برنامج "أنا متطوع" برنامج تطوعي تم تأسيسه لخدمة زوار المعرض فى عام 2018، لكن خلال عام 2019 توسع وشمل مهاما جديدة فى إدارةالمعرض، وتتعدد لجانه لتشمل لجنة التوثيق الإعلامي، ولجنة الاستعلامات والمعلومات، ولجنة الاستقبال وتوجيه، ولجنة الجمهور والمراسم والعلامات العامة.
ويذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب انطلق يوم 22 يناير الماضِ، بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس، واستمر حتى 4 فبراير، وحلت دولة السنغال ضيف شرف معرض القاهرة الدولي لهذا العام.
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