الإسكندرية تفوز على المنصورة في الدور قبل النهائي لخماسي كرة القدم بأسبوع الفتيات

في إطار فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس والذي تنظمه جامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير 2020 وحتى 6 فبراير 2020 وبحضور الاستاذ الدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الاستاذ الدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بمركز الأنشطة الطلابية وذلك اليوم الأربعاء أقيمت مباريات الدور الرابع قبل النهائي لخماسي كرة القدم بين جامعة الإسكندرية وجامعة المنصورة واسفرت النتائج بفوز جامعة الإسكندرية 3-0 يذكر أن لجنة التحكيم تشكلت من حكام برئاسة الكابتن مكرم شفيق.



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