اونلاين | يلا شوت لايف.. مباراة ضمك والعدالة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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يواجه فريق ضمك نظيره العدالة، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة ضمك والعدالة

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ويقام اللقاء بين العدالة وضمك عند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

ويتواجد العدالة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 11 نقطة، بينما يحتل ضمك المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة العدالة وضمك

وتنقل المباراة التي تجمع بين العدالة وضمك ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على قناة السعودية الرياضية الأولى..

ضمك و العدالة الساعة 3 علي قناة 1