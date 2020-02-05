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اونلاين | كورة لايف.. مباراة ضمك والعدالة في الدوري السعودي للمحترفين بدون تقطيع

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف.. مباراة ضمك والعدالة في الدوري السعودي للمحترفين بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويدخل ضمك المباراة بأمل تحقيق النقاط الثلاثة ، حيث تمكن من حصد نقمة ثمينة في الجولة الماضية أمام النصر بالتعادل بهدف لمثله ، حيث يمتلك ضمك 10 نقاط في المركز الأخير من انتصارين وأربعة تعادلات و 10 خسائر.

ويعول مدربه الجزائري نور الدين بن زكري على خدمات مدافعه جمعان الدوسري من أجل تحقيق الفوز في هذه المباراة.

بينما يطمح العدالة إلى تحقيق النقاط كاملة ، حيث يدخل المباراة في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقاط بفوزه في لقائين وتعادل في خمسة مباريات وخسر تسعة لقاءات.

ويعول العدالة على خدمات نجم منتخب مدغشقر اندرياماتسنورو ، ومدافعه مرتضى المريح من أجل تحقيق الهدف وهو الفوز.

موعد مباراة ضمك ضد العدالة اليوم

المباراة تقام في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على قناة .

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 جدول مباريات الدوري السعودي – الجولة 17

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

ضمك – العدالة 16:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 1

التعاون – الاتحاد 18:25 بتوقيت السعودية، 17:25 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 2

الهلال – الرائد 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 1

ضمك و العدالة الساعة 3 علي قناة 1
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الكلمات الدلائليه
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