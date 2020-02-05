رياضة | قرعة دوري الأبطال.. متعب يختار الفريق الأسهل للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة دوري الأبطال.. متعب يختار الفريق الأسهل للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرعة دوري الأبطال حيث ذكر عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، أن اختيار منافس القلعة الحمراء المقبل صعب لعدة أسباب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي فريق في المتناول خلال منافسات دور الثمانية.

قرعة دوري الأبطال.. تصريحات متعب

وتحدث متعب في تصريحات عبر "أون سبورت" اليوم الأربعاء قائلا: "الفرق المتواجدة في دور الثمانية قادرة على الوصول للنهائي، أمامنا 8 أبطال سابقين، لذلك الموضوع صعب فنرى على سبيل المثال فريق الترجي بطل آخر نسختين من البطولة".

وأضاف: "فريق مثل مازيمبي من الممكن أن يكون سهل خارج ملعبه إلا أنه فريق يصعب مواجهته على ملعبه، أما صن داونز فالتفكير عند لاعبي الأهلي سيكون الثأر بعد النتيجة الكبيرة في الموسم الماضي".

Advertisements

واستطرد حديثه قائلا: "الأهلي والزمالك يمكنهم الوصول لنهائي البطولة، ولكن بشرط أن يكون الثنائي في حالتهما الطبيعية والتعامل مع كل دور من مراحل البطولة على أنه نهائي".

موعد قرعة دوري الأبطال

ومن المقرر أن تجرى إجراءات سحب قرعة دور ربع النهائي، اليوم الأربعاء ، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، والسادسة مساءً بتوقيت تونس، والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

قبل انطلاق قرعة دوري الأبطال.. تعرف على الفرق المرشح أصطدام الأهلي والزمالك بها

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي في الدور ربع النهائي أحد الفرق الآتية: "مازيمبي الكونغولي، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي"، بينما سيواجه الزمالك أحد فرق الآتية: "النجم الساحلي التونسي، الوداد المغربي، الترجي التونسي".