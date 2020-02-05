رياضة | متعب: أتمنى الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متعب: أتمنى الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع عماد متعب نجم الكرة المصرية السابق قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء.

وقال متعب في تصريحات إذاعية: "لا يوجد أي فريق سهل في دور الثمانية الفرق المتواجدة أبطال وأي فرقة مؤهلة للفوز بالبطولة".

وتابع: "الفرق الثمانية توجت قبل ذلك باللقب، والأهلي والزمالك قادران على التتويج باللقب، ونتمنى رؤيتهما في المباراة النهائية، ويكون نهائي مصري خالص للبطولة".

وواصل: "من الصعب اختيار الفريق الذي سيواجه الأهلي أو الزمالك، الأهم هو الحالة في المباراة لكلا الناديين، لو في حالهما الطبيعية لن يقلق أي منهما من مواجهة أي خصم".

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وزاد: "دور الثمانية يعتبر بطولة لأنه من خروج المغلوب، الفكرة كلها حالة وتركيز اللاعبين ونتمنى التوفيق لهما".

وعن الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي الماضية أمام الهلال السوداني: "الأمور انتهت تمامًا والنادي الأهلي أغلق هذا الملف مثلما تريبنا بداخله".

وأشار :"المباراة كانت لا تستدعي ما حدث، لكنها في نفس الوقت تمنح اللاعبين الخبرات وخاصة القادمين جدد للنادي".

وأتم حديثه :"مباراة وعدت وستمنح إرادة وعزيمة للاعبي الأهلي من أجل مواصلة مشواره في البطولة والذهاب لما يتمنها وهو التتويج باللقب".