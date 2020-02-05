رياضة | خالد جلال مديرا فنيا لنادي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد جلال مديرا فنيا لنادي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك بشكل رسمي عقود تدريب فريق مصر لتولي المسئولية الفنية خلال القترة المقبلة.

وجاء تولي جلال تدريب فريق مصر بسبب عدم رضا الإدارة عن نتائج الفريق مع عبد الناصر محمد ومواجهتهم شبح الهبوط وسبق وتولى جلال تدريب فريق مصر عندما كان في دوري الدرجة الثانية.

Advertisements

ووقع خالد جلال على عقود التدريب بشكل رسمي في الساعات الماضية وتم الاتفاق بينهما على أن تكون لنهاية الموسم.

وقاد عبد الناصر محمد فريق مصر منذ بداية الموسم وتباينت نتائج الفريق معهم.

وسبق وتولى جلال تدريب الزمالك مرتين، وحقق بطولة كأس مصر في الموسم قبل الماضي على حساب سموحة.