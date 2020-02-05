رياضة | شوبير يهاجم "عقود" الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يهاجم "عقود" الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الإعلامي أحمد شوبير سياسة التعاقدات داخل نادي الزمالك مؤكدًا على أن ما يحدث من أرقام في عقود اللاعبين غير طبيعي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "الأرقام المالية في عقد خالد بوطيب كبيرة للغاية.. من يقم بعمل عقود اللاعبين في الزمالك غير مهني وغير محترف على الإطلاق ولا يفقه في العقود والتفاوض"

وتابع: "الزمالك تكلف ملايين كثيرة بالتعاقد مع ثلاثي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي".

وزاد: "التسويق داخل نادي الزمالك سيء كان هناك فرصة لتسويق بوطيب وعمر صلاح، والأمر صعب جدًا".