رياضة | نجم نابولي يستفز برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم نابولي يستفز برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استفز لورنزو إنسيني نجم نابولي الإيطالي نادي برشلونة قبل مباراة الفريقين في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تقام على ملعب سان باولو يوم 25 فبراير.
وأوضح إنسيني أن فريقه قادر على الإطاحة ببرشلونة من دوري أبطال أوروبا بعدما عاد إلى مستواه عقب الفوز على سامبدوريا بنتيجة 4-2 في الدوري الإيطالي.
وساهم فوز نابولي على سامبدوريا في انتزاع المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة.