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رياضة | نجم نابولي يستفز برشلونة

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استفز لورنزو إنسيني نجم نابولي الإيطالي نادي برشلونة قبل مباراة الفريقين في دور الـ16 من بطولة والتي تقام على ملعب سان باولو يوم 25 فبراير.

 

وأوضح إنسيني أن فريقه قادر على الإطاحة ببرشلونة من دوري أبطال أوروبا بعدما عاد إلى مستواه عقب الفوز على سامبدوريا بنتيجة 4-2 في .

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وساهم فوز نابولي على سامبدوريا في انتزاع المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة.

 

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