رياضة | نجم نابولي يستفز برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم نابولي يستفز برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استفز لورنزو إنسيني نجم نابولي الإيطالي نادي برشلونة قبل مباراة الفريقين في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تقام على ملعب سان باولو يوم 25 فبراير.

وأوضح إنسيني أن فريقه قادر على الإطاحة ببرشلونة من دوري أبطال أوروبا بعدما عاد إلى مستواه عقب الفوز على سامبدوريا بنتيجة 4-2 في الدوري الإيطالي.

Advertisements

وساهم فوز نابولي على سامبدوريا في انتزاع المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة.