رياضة | الجودو يطير إلى باريس صباح غد للمشاركة فى بطولة جراند سلام المؤهلة لطوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجودو يطير إلى باريس صباح غد للمشاركة فى بطولة جراند سلام المؤهلة لطوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغادر القاهرة فى الساعات الأولى من صباح غد الخميس بعثة منتخبنا الوطنى الأول للجودو إلى العاصمة الفرنسبة باريس للمشاركة فى بطولة جراند سلام ، ويتبعها إقامة معسكرا إعداد خلال الفترة من 6 وحتى 19 فبراير الجارى ، والتى تعد أحد البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبلين ، تضم البعثة التى يرأسها المستشار إسماعيل حفيظ عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو ، 12 فردا بواقع تسعة لاعبين ومدرب وإدارى ورئيس للبعثة .

اللاعبون هم محمد عبد الموجود وأحمد على وزن 66 كيلوجراما ، ومحمد محى وعلى عيد وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد على عبد العال وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وعلى حازم وحاتم عبد الاخر وزن 90 كيلو جراما ، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كيلوجرام ، ومعهم السيد أبو ميدان مديرا فنيا ، والمقدم أحمد صابر مديرا اداريا .

قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة إتحاد الجودو إن المشاركة فى البطولة مهم للغاية من أجل زيادة أعداد النقاط التى يحصل عليها اللاعبون والتى تساعدهم فى الوصول الى نقاط التأهل للدورة الأوليمبية ، فضلا عن استمرار اللاعبين المصريين الذين تأهلوا بالفعل إلى الدورة فى ترتيبهم الأوليمبى حتى لا يتخطاهم أحد فى حالة عدم مشاركتهم فى البطولة ، ومن هؤلاء اللاعبين محمد عبد الموجود الذى أصبح من أفضل 16 لاعبا على مستوى العالم فى وزنه ، وتأهل للدورة الأوليمبية بالفعل ، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يسير طبقا للخطط الموضوعة من قبل اللجنة الفنية ومجلس الإدارة لتأهل مزيدا من اللاعبين إلى الدورة الاوليمبية والمنافسة فى الحصول على ميدالية فى طوكيو .