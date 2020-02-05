رياضة | جنى شيحة تقتنص لقب بطولة الاسكواش بالهند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنى شيحة تقتنص لقب بطولة الاسكواش بالهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرارًا لسيطرة اللاعبين المصريين على ألقاب الاسكواش العالمية والآداء المشرف للاعبي أندية وادى دجلة، توجت البطلة الدجلاوية جنى شيحة بلقلب بطولة HCL SRFI Indian Tour للاسكواش، والتي تم تنظيمها من قبل الاتحاد الدولى للاسكواش PSA ، والتي أجريت فعالياتها بدءًا من 30 يناير الماضي، في دولة الهند.

حازت جنى شيحة على لقب البطولة بعد تغلبها على منافستها سلمى الطيب بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية، ويرجع الفوز في تلك البطولة إلى نخبة من أفضل المدربين ومعسكرات الإعداد في أندية وادى دجلة، التي تمت قبل البطولة لتزويد اللاعبين بأفضل الخطط والتدريبات وتهيئتهم للمنافسة في بطولة HCL SRFI Indian Tour للاسكواش، التي شارك فيها كبار اللاعبين الدوليين من تسع دول بما فيها هونج كونج وكوريا الجنوبية وماليزيا ومصر واليابان وكندا، بمجموع جوائز بلغ الـ 12 ألف دولار أمريكي.