رياضة | "فيديو" رينيه فايلر يجهز الأهلي لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيديو" رينيه فايلر يجهز الأهلي لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه لمواجهة بيراميدز غدا بمحاضرة فيديو.ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة والنصف مساء غد الخميس على ستاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعقد الأهلي يعقد محاضرة بالفيديو مساء اليوم في فندق إقامة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا.

وحرص الجهاز الفني على الاستعانة بملخص لمجموعة من مباريات بيراميدز لعرضها على اللاعبين تتضمن آخر مباريات الفريق في الكونفيدرالية والدوري.

ويسعى فايلر لتحديد مواطن القوة والضعف بالفريق المنافس قبل مواجهة الغد في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء غد الخميس على ملعب الدفاع الجوي.