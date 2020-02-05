رياضة | عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية "نجميه" لمباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية "نجميه" لمباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني خبرا سعيدا قبل مواجهة الغد أمام بيراميدز.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة والنصف من مساء الغد على ستاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن جاهزية الثنائي أحمد فتحي وجونيور أجايي للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية ومباراة بيراميدز غدا وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق .

وأوضح الجهاز الطبي أن أحمد فتحي سوف يشارك في مران اليوم بشكل طبيعي بعد مشاركته أمس دون شكوى من آلام الكاحل التي ابعدته عن مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا .

و أوضح الجهاز الطبي أن النيجيري جونيور أجايي تعافى بشكل نهائى من أعراض نزلة البرد التي تعرض لها مؤخرا عقب العودة من السودان.