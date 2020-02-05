رياضة | عبد الحفيظ وعدلي يحضران قرعة ربع نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ وعدلي يحضران قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد الثنائي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري في حفل قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية في السابعة من مساء اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة.

ويحضر الثنائي مراسم القرعة التي يجريها الـ«كاف» للتعرف على الفريق الذي سيواجه الأهلي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا من بين فرق مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي.

وكان الأهلي قد تأهل للدور ربع النهائي من البطولة بعدما حل ثانيا في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة خلف النجم الساحلي صاحب المركز الأول برصيد 12 نقطة.

