رياضة | وزير الرياضة يتابع دور الـ32 من دوري مراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يتابع دور الـ32 من دوري مراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عددا من مباريات دور ال ٣٢ من النسخة السابعة لدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، والتي أسفرت نتائجها عن تأهل مركز شباب أقطية (شمال سيناء) إلي دور 16 بعد فوزه علي مركز شباب أبوتشت (قنا) بضربات الترجيح، لمواجهة مركز شباب الحسينات (الأقصر) الذي فاز علي مركز شباب برما (الغربية) بخمسة أهداف نظيفة.

وصعد مركز شباب ديروط الشريف (أسيوط) بعد تخطي مركز شباب فيصل (السويس) بضربات الترجيح، ليواجه مركز شباب الشرابية الذي تجاوز مركز شباب منشأة عبد الرحمن بضربات الترجيحي أيضا.. كما تأهل مركز شباب شبرا نبات (الغربية) بفوزه على مركز شباب الروضة (دمياط) بهدفين مقابل هدف، لمواجهة مركز شباب بني مزار (المنيا) الذي صعد علي حساب مركز شباب المنيرة (الوادي الجديد) بنفس النتيجة.

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وحسم مركز شباب أبو المطامير (البحيرة) صعوده علي حساب مركز شباب غرب الموهوب (الوادي الجديد) بهدفين دون رد، ليلاقي مركز شباب البصيلية (أسوان) الذي تأهل بعدما هزم مركز شباب الواسطي (أسيوط) بهدفين مقابل هدف.. فيما حقق مركز شباب كفر قشاش (البحيرة) فوزًا كبيرًا علي فرحات (الفيوم) بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل لمواجهة مركز شباب سبورتنج (بورسعيد) الذي تخطى مركز شباب وادي الرمل (مطروح) بهدفين لهدف.

وتأهل مركز شباب العمراوي (الإسكندرية) بعدما أقصى مركز شباب طيبة العوامية (الأقصر) بأربعة أهداف مقابل لاشيء، ليواجه مركز شباب أبو قطفة (كفر الشيخ) الذي اكتسح مركز شباب أبو زنيمه (جنوب سيناء) بسبعة أهداف مقابل هدف.. في حين صعد مركز شباب المحسمة المحطة (الإسماعيلية) بعد تخطي مركز شباب بلفيا (بني سويف) بركلات الترجيح، ليلتقي مع مركز شباب شيبة (الشرقية) الذي تجاوز مركز شباب فؤاد عباس (سوهاج) بضربات الترجيح أيضا.. كما تفوق مركز شباب بهادة (القليوبية) علي مركز شباب القصير (البحر الأحمر) بثلاثة أهداف نظيفة، ليلاقي مركز شباب كفر الباجور (المنوفية) الذي أقصى مركز شباب أبو النمرس (الجيزة ) بهدفين مقابل هدف.

وتقام مباريات دور الـ 16 أيام 9 و10 و11 فبراير الجاري، ودور الثمانية يومي 16 و17 من الشهر نفسه، ونصف النهائي يومي 23 و24 من الشهر ذاته، ثم النهائي أوائل مارس المقبل بالوادي الجديد، ويحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قيمتها 150 ألف جنيها، وصاحب المركز الثاني على 100 ألف، والمركز الثالث على 70 ألف، والرابع 50 ألف جنيهًا.