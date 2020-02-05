رياضة | أول قرار من رئيس برشلونة للرد على غضب ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من رئيس برشلونة للرد على غضب ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني على إقالة أبيدال السكرتير الفني للنادي بعد تصريحاته المثيرة في الساعات الماضية.

واكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية على أن بارتوميو رئيس برشلونة استدعي أبيدال لاجتماع طارئ في الساعات القادمة للاستفسار عن سبب الادلاء بتصريحاته المثيرة في الساعات السابقة.

واضافت الصحيفة، أن بارتوميو يدرس إقالة أبيدال من منصبه لإرضاء ميسي وتهدئة الأوضاع داخل النادي الكتالوني.

وكان أبيدال قد خرج في تصريحاته يوم أمس مشيراً إلى أن هناك لاعبين داخل الفريق اشتكوا من سوء معاملة فالفيردي لهم في التدريبات فيما تآمر البعض الآخر على إقالة المدرب وهو ما اشعل غضب ميسي ليرد على تصريحات السكرتير الفني بعدة رسائل نارية.