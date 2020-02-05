أبيدال: قدوم نيمار ولاوتارو معًا ليس مستحيلاً

الأربعاء 5 فبراير 2020

قال إريك أبيدال، السكرتير الفني لنادي برشلونة، إن قدوم نيمار دا سيلفا ولاوتارو مارتينيز معًا إلى الكامب نو، ليس أمرًا مستحيلاً، مبررًا في السياق نفسه بعض القرارات التي اتخذتها الأمانة الفنية في الميركاتو الشتوي.



وكان برشلونة يبحث عن مهاجم صريح للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية المنقضية، لكنه في الأخير تخلى عن عدة لاعبين في صفوفه أمثال كارليس ألينيا وكارليس بيريز وأبيل رويز وجان كلير توديبو.

وقال أبيدال في تصريحات حصرية أدلى بها لصحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية: “وجود لاعبين مثل نيمار ولاوتارو مارتينيز سيكون مفيدًا للنادي.. هل سيكون ذلك ممكن اقتصاديًا؟ لا أعرف اليوم، هل التعاقد معهما يُعد أمرًا مستحيلاً؟ لا”.

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وبسؤاله حول حالة نيمار دا سيلفا تحديدًا، قال أبيدال: “هو قرار اللاعب وسيكون عليه التحدث إلى ناديه، إذا استطعنا التفاوض مع سان جيرمان فسيكون جيدًا، ولكن نحن لدينا فلسفة لذلك سنقوم بالتخطيط مع مراعاة اللاعبين الذي لدينا في الفريق”.

وحول ما إذا كان رحيل نيمار دا سيلفا سهلاً بسبب بند الحماية، قال أبيدال: “نعم لأنه يحدد السعر ليس أكثر، لكن هذا السعر سيكون لجميع الأندية وليس فقط لبرشلونة”.

وانتقل أبيدال للحديث عن لاوتارو مارتينيز، قائلاً: “قدومه لا يتعارض مع مجيء نيمار، ذلك يعتمد على التخطيط وجوازات السفر وأشياء كثيرة، الشيء المهم هو الجانب الرياضي وأنا أحاول أن أصنع فريقاً قوياً في الصيف للوصول إلى أهدافنا كنادٍ”. وبخصوص العوائق المالية، قال أبيدال: “الميزانية ليست لدي، أنا فقط أقوم بعملي وأتوقع القرارات وأشاهد ما يحدث في الأندية الأخرى لإقناع اللاعبين، إذا أخبرني المسؤول المالي أن الأمر ممكن (التعاقد مع لاوتارو) فإنني سأغلق الصفقة بنجاح، وإذا قال لي لا، فإنني سأبحث عن خيارات أخرى”.

وحول الميركاتو الشتوي، قال أبيدال: “من المحتمل أننا نخاطر بسبب وجود عدد قليل من اللاعبين وعدم إحضار مهاجم صريح، لكن أنا أثق باللاعبين والطاقم التدريبي فنحن نقوم بعمل رائع”. وعن رحيل عدة لاعبين في يناير، قال أبيدال: “برشلونة لا يطرد اللاعبين، بل هم من يتخذون القرارات، لدينا أنسو فاتي وكولادو وريكي بوتش الذين صعدوا إلى الفريق الأول، والعديد من اللاعبين في فريق الشباب”.