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الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الرائد

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شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الرائد والان مع التفاصيل

الأربعاء 5 فبراير 2020

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الرائد في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير للمحترفين.

وأكد طبيب الزعيم أن مشاركة محمد البريك تعد فيها خطر على إصابته، وفضل استبعاد اللاعب من المباراة خوفاً عليه من تفاقم الإصابة.

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وقد أكد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق على جاهزية جميع اللاعيبين في الفريق عدا الظهير الأيمن للفريق.

وأعلن الهلال في وقت سابق عن الأجانب الذي سوف يتم قيدهم في قائمة الفريق الأسيوية وهم بافيتيمبي جوميز و سيباستيان جيوفينكو و أندريه كاريلو و جانج هيون سو.

وأكد المدرب أن المباراة هامة للغاية و أنه يرغب فقط في الفوز ولا بديل عنه حتي يتمكن من الإبتعاد بصدارة جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمام

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