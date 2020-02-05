شكرا لقرائتكم خبر عن موقع روسي: «كلوب» سيسمح برحيل محمد صلاح بشرط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع «ألو» الإخباري الروسي إن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قد يكون في طريقه للرحيل عن قلعة الأنفيلد.

وادعى التقرير أن المدير الفني للريدز يورجن كلوب على استعداد بالتضحية بـ«صلاح» فقط من بين ثلاثي الهجوم، إذ يرى ان الثنائي روبيرتو فيرمينو وساديو ماني لا يمكن الاستغناء عنهما.

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وتتوقف موافقة الألماني على رحيل النجم المصري على قدرة الفريق على التعاقد مع أحد الثنائي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، أو جادون سانشو، نجم بروسيا دورتموند.

ويرى «كلوب» فكرة ضم «مبابي» بمثابة «الخيال العلمي»، فيما يبقى في المتناول التعاقد مع «سانشو»، إلا أنه سيلقى منافسة شرسة من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وربما تشيلسي، حسب التقرير.

وأوضح التقرير أن اللاعب الدولي الإنجليزي يفضل الانتقال إلى ليفربول من أجل اللعب تحت قيادة يورجن كلوب، وهو ما قد يتمكن النادي من إنجازه بعائد بيع النجم المصري.