شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعقد محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي لدراسة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مساء اليوم الأربعاء، في فندق إقامة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا.

وحرص الجهاز الفني على الاستعانة بملخص لمجموعة من مباريات بيراميدز لعرضها على اللاعبين تتضمن آخر مباريات الفريق في الكونفيدرالية والدوري.

ويسعى فايلر لتحديد مواطن القوة والضعف بالفريق المنافس قبل مواجهة الغد في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء غد الخميس، على ملعب الدفاع الجوي.